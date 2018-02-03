Telabyad'daki silah sesleri, Akçakale'de tedirginliğe yol açtı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Suriye'nin Telabyad kentindeki silah sesleri tedirginliğe neden oldu. Güvenlik güçleri, sınır hattında önlemlerini arttırdı.
Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad kentinde akşam saatlerinde yoğun silah sesleri duyuldu. Sınır hattındaki Hürriyet Mahallesi'nden duyulan silah sesleri Akçakale'de tedirginliğe yol açtı. Güvenlik güçleri, Telabyad'daki silah sesleri nedeniyle sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.
İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma
İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün
Yunan Bakana şok tehdit: Senin için üç mermi ayırdık
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum