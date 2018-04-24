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Telefon bataryası elinde patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Iğdır’da telefon tamircisinin, tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı.

Iğdır’da telefon tamircisinin, tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı. Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Iğdır’da telefonu tamircisi şişen bataryayı aparatıyla sökerken batarya patlayarak alev aldı. Telefon tamircisinin kaşları ve saçının bir kısmı yandı.
Olay anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

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