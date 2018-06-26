Telefon dolandırcısını polis, kılıktan kılığa girip yakalamış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı dolandırmak isteyen Hüseyin Yavuz'u (35), polis ekiplerinin simitçi, bakkal çırağı ve yöresel tatlı satıcısı kılıklarına girerek yakaladığı ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz, iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı telefonla arayarak, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu soyuldu. Zanlılar, adınıza düzenlenmiş sahte kimliği olay yerine atmış. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz; ancak her ihtimale karşı evinizde altın ve para varsa bunları kuyumcudakilerle karşılaştırmamız gerek" dedi. Bayçoral da telefondaki dolandırıcıya, bankada 40 bin lirasının olduğunu ve seve seve yardımcı olacağını söyledi.

Telefondaki kişinin polis olmadığını ve kendisini dolandırmak istediğini anlayan Bayçoral, dolandırıcıya fark ettirmeden polisle irtibata geçti. Bayçoral, ulaştığı polise dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Polis ise Bayçoral'dan dolandırıcının isteklerini yerine getirmesini talep etti. Ahmet Bayçoral, parayı çekmek için bankaya giderken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise dolandırıcıyı yakalamak için gazete kağıtlarını para şeklinde keserek, poşetin içine koydu. Poşeti polislerden alan Bayçoral, dolandırıcıyla buluşma noktasına gitti. Bu sırada, dolandırıcı tekrar arayıp, Bayçoral'dan para dolu poşeti mahallede bulunan çocuk parkına bırakmasını istedi.