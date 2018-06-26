HABER

Telefon dolandırcısını polis, kılıktan kılığa girip yakalamış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 12:12 | Son Güncelleme

ADANA'da, kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı dolandırmak isteyen Hüseyin Yavuz'u (35), polis ekiplerinin simitçi, bakkal çırağı ve yöresel tatlı satıcısı kılıklarına girerek yakaladığı ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı dolandırmak isteyen Hüseyin Yavuz'u (35), polis ekiplerinin simitçi, bakkal çırağı ve yöresel tatlı satıcısı kılıklarına girerek yakaladığı ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz, iddiaya göre, özel güvenlik görevlisi Ahmet Bayçoral'ı telefonla arayarak, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu soyuldu. Zanlılar, adınıza düzenlenmiş sahte kimliği olay yerine atmış. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz; ancak her ihtimale karşı evinizde altın ve para varsa bunları kuyumcudakilerle karşılaştırmamız gerek" dedi. Bayçoral da telefondaki dolandırıcıya, bankada 40 bin lirasının olduğunu ve seve seve yardımcı olacağını söyledi.

Telefondaki kişinin polis olmadığını ve kendisini dolandırmak istediğini anlayan Bayçoral, dolandırıcıya fark ettirmeden polisle irtibata geçti. Bayçoral, ulaştığı polise dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Polis ise Bayçoral'dan dolandırıcının isteklerini yerine getirmesini talep etti. Ahmet Bayçoral, parayı çekmek için bankaya giderken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise dolandırıcıyı yakalamak için gazete kağıtlarını para şeklinde keserek, poşetin içine koydu. Poşeti polislerden alan Bayçoral, dolandırıcıyla buluşma noktasına gitti. Bu sırada, dolandırıcı tekrar arayıp, Bayçoral'dan para dolu poşeti mahallede bulunan çocuk parkına bırakmasını istedi.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİLER

Hızla harekete geçen ekiplerden bazıları; simitçi, bakkal çırağı ve bici bici tatlısı satıcısı kılığına girip çevrede bekleyeme başladı. Poşeti çocuk parkındaki oturma bankına koyan Bayçoral, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra parka gelen dolandırıcı, yakındaki dükkanın önünde bakkal gibi bekleyen polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve isminin Hüseyin Yavuz olduğu belirlenen dolandırıcı, ilk sorgusunda, dolandırıcılık yapmadığını, parka oturmak için geldiğini ve poşeti görünce merak edip, baktığını öne sürdü. Emniyete götürülen Yavuz'un, aynı yöntemle son 1 ayda 4 kişinin toplam 280 bin lirasını aldığı ortaya çıktı. Mağdurlar da Hüseyin Yavuz'u teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok8 yaşındaki Yasin'den 814 gündür haber yok
Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşerek yaralandıDoğa yürüyüşünde kayalıklardan düşerek yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Survivor'da Kıbrıs'taki yarı finale kimler kaldı? Survivor 2018'in ilk yarı finalisti kim oldu?

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

Erdoğan'ın yeni kabinesi merakla bekleniyor

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eşinin 14 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Kocaeli'de vahşet! Polis memuru, oğlunun gözü önünde eşini kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.