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Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:44 | Son Güncelleme

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Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

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Sinan BİLGİLİ/ STANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığ ekipleri Silivri'de yaşayan M.A.'nın, kendisini telefonla arayıp cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını belirtmesi üzerine operasyon başlattı. Dolandıcının son telefonunda M.A.'nın yanında jandarma da vardı. Dolandırıcı para istediği yaşlı adamdan kendisi için dua da istedi.

ŞEBEKE LİDERİ ŞANLIURFA'DA
Jandarma ekipleri daha önce M.A.'dan 150 bin ve 70 bin lira alan şebekeyi takibe başladı. Üçüncü kez para almaya gelen şebekenin "eldenci" olarak tabir eden üyesi F.A. suçüstü yakalandı. F.A'nın ifadesi doğrultusuda yapılan operasyonlarda şebeke lideri A.D. Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Şebekenin diğer üyeleri M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A da İstanbul'da yakalandı.
Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, mağdurlardan aldıkları 33 parça altın, 2 bankamatik kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

FARKLI TEKNİKLER KULLANMIŞLAR
Aradıkları kişileri 'FETÖ' ile tehtit eden şüphelilerin "bankadaki paranızı çekecekler", "ev tapunuzu ele geçirdiler", "kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var evinizi arayacağız" diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde bana "Damat" de ben de sana "Baba" diyeyim diyerek olaya gizlilik süsü kattığı da belirlendi.

DOLANDIRICI DA DOLANDIRILMIŞ
Yakalanan A. D.'nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. A.D.'nin mağdur M.A.'dan aldığı ilk 150 bin liranın İstanbul'da bulunan “Eldenci" tarafından kendisine ulaştırılmadığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 4 farklı dolandırıcılık olayından arandıkları öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

Telefon dolandırıcıları önce para sonra dua istediTelefon dolandırıcıları önce para sonra dua istediTelefon dolandırıcıları önce para sonra dua istedi

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