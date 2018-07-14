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Telefon dolandırıcıları parayı almaya geldiklerinde yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

1 KİŞİ TUTUKLANDI Telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden A.E. tutuklandı, H.T. ve M.T. ise serbest bırakıldı.

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