Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, aradıkları kişiyi 'FETÖ' yalanıyla kandırmaya çalışarak para talep eden telefon dolandırıcıları polis tarafından suçüstü yakalandı.
Düzce'de, Özcan A.'yı arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, adının FETÖ'ye karıştığını belirterek para talep etti. Paniğe kapılan kişi 12 bin lira para hazırlayarak şahısların tarif ettiği belediyenin önündeki meydana gelmek için evinden çıktı. Bu sırada dolandırıldığını fark eden Özcan A. uygulama yapan trafik polisinin yanına giderek durumu anlattı. Durumu öğrenen trafik polisi ise telsiz ile İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Güvenlik Şubesi ekipleri, Özcan A. ile anlaşarak parayı vermesini istedi. Özcan A. bir kahvehaneye giderek parayı Tayfun Y.'ye teslim etti. Bu sırada içeri giren polis ekipleri, Tayfun Y.'yi suçüstü yakalarken, hareketlerinden şüphelendiği Emre B.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan sorgularında telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve aracı oldukları tespit edildi. 2 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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