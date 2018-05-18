Telefon dolandırıcısı otogarda yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kendisini polis olarak tanıtarak, kandırdığı kadından 25 bin lira değerindeki altınları alan telefon dolandırıcısı, İstanbul'a gitmek için bulunduğu otogarda yakalandı.
Bolu Kültür Mahallesi'nde oturan A.A. (49) isimli kadına telefonla ulaşan B.Y., kendisini polis olarak tanıttı. B.Y., adının suça karıştığı yalanını söylediği A.A.'dan, soruşturma kapsamında evindeki altınları incelenmek üzere vermesini istedi. Panikleyen kadın, evde bulunan 25 bin lira değerindeki altınları evinin yakınlarındaki sokakta buluştuğu B.Y.'ye verdi. A.A., daha sonra dolandırıldığını fark edip, polisi aradı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti. B.Y., otogarda, İstanbul'a hareket edecek otobüse binmek üzereyken yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu
'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitingi için yüz binlerce kişi Yenikapı'da!
Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü
Son dakika! Reuters duyurdu: Suriye Hama havalimanında patlama
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor
Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu
Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum