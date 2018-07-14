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Telefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

ADANA'da telefonla aradıkları kişiyi soygun bahanesiyle korkutup 3 bilezik, bir yüzük ve 8 bin 600 lirasını dolandırdığı iddiasıyla aranan Kenan Türki (36), Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Telefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da telefonla aradıkları kişiyi soygun bahanesiyle korkutup 3 bilezik, bir yüzük ve 8 bin 600 lirasını dolandırdığı iddiasıyla aranan Kenan Türki (36), Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.
Ceyhan ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtan kişi, Elif Zeytun'u arayarak, "Bir kuyumcu soygunu oldu. Olay yerinde sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik var. Sizin suçsuz oluğunuzu biliyoruz, ancak evinizde altın ve para varsa onları alıp, inceledikten sonra size geri vereceğiz" dedi. Duyduklarıyla büyük şaşkınlık yaşayan Zeytun, evindeki 3 bilezik, 1 yüzük ve 8 bin 600 lirayı alıp, buluştuğu dolandırıcıya verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Elif Zeytun, polise haber verdi.
​Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, şüphelinin Fahri Özkan olduğunu saptadı. Ekipler ayrıca MOBESE görüntülerinden Özkan'ın bindiği otomobilin plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın, Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunun saptanması üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Otomobili Tarsus'ta takip edilen Özkan, araçtan indiği sırada yakalanıp, gözaltına alındı.
Özkan'ın sorgusunda dolandırıcılık olayını Kenan Türki ile birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Türki de Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı. Adana'ya getirilen Kenan Türki, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Telefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandıTelefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandıTelefon dolandırıcısı Şanlıurfa'da yakalandı

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