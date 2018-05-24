Telefon dolandırıcısına altınlarını kaptırdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Davut A. (68), telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan ve "Adın FETÖ üyeliğine karıştı" diye korkutan dolandırıcaya 130 bin lira değerindeki altınlarını kaptırdı. Jandarma, şüpheli Ş.Y.'yi Denizli'de yakaladı.

Samailli Mahallesi'nde yaşayan Davut A.'yı geçen 22 Mayıs'ta telefonla arayan ve kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, "Adın FETÖ üyeliğine karışmış, ziynet eşyalarını, örgütün eline geçmemesi için bize vermen gerekiyor" dedi. Konuşmanın ardından eve gelen bu kişiye, toplam 130 bin lira değerindeki altınları ve bilezikleri veren Davut A., bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya başvurdu.

Çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin olay yerine geldiği otomobilin plakasından U.C.G. adına kayıtlı olduğunu tespit etti. İstanbul'da ifadesi alınan U.C.G, otomobili Ş.Y.'ye kiraladığını söylemesi üzerine şüpheli Denizli'de gözaltına alındı. Ş.Y.'nin evindeki aramada Davut A.'ya ait altınlar bulunamadı.

Nazilli'ye getirilen Ş.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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