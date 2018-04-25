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Telefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

  ADANA'da yeni açılan telefon bayiine sabaha karşı gelen 3 hırsız, iş yerinin girişteki güvenlik kamerasının yönünü çevirip kapıyı levye ile kırdıktan sonra sergilenen 8 bin 500 TL değerinde 5 telefonu çaldı.

Telefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yeni açılan telefon bayiine sabaha karşı gelen 3 hırsız, iş yerinin girişteki güvenlik kamerasının yönünü çevirip kapıyı levye ile kırdıktan sonra sergilenen 8 bin 500 TL değerinde 5 telefonu çaldı. Soygun yapan şüpheliler, hırsızlıkta kullandıkları aracın 'GPS' kayıtları ve plakasından yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde açılışı yeni yapılan cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gündüz kiraladıkları otomobil ile gelen Mücahit K. (24), Hüseyin A. (27) ve Serkan K. (18) müşteri gibi keşif yaptı. Stant üzerindeki cep telefonlarına bakan 3 şüpheli daha sonra buradan ayrıldı. Gece tekrar işyerine gelen soyguncular levye ile kapıyı kırıp içeri girdi. Ayrıca zanlılar tanınmamak için işyerinin dışında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Yüzlerini maske ile kapatan zanlılar 8 bin 5 lira değerindeki 5 cep telefonunu çaldı.
'GPS' KAYITLARI VE PLAKA ELE VERDİ
Sabah işyerine gelen Sinan Küçük, soygunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin gündüz iş yerine gelerek keşif yaptıktan sonra otomobile binerek gittiğini saptadı. Aracın plakasından kiralık olduğunu belirleyen polis, firmaya giderek şüphelilerin kimliğini öğrendi. Polis, kısa sürede Mücahit K. ve Serkan K.'yi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mücahit K., "Hüseyin A. ile 20 yıldır arkadaşım, kendisi annesinin hasta olduğunu doktora götürmek için arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de otomobili kiralayıp verdim. Hırsızlık olayından bilgim yok" dedi. Mücahit K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Susma hakkını kullanan Serkan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Hüseyin A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Telefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandıTelefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandıTelefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandıTelefon hırsızları otomobilin plakasından yakalandı

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