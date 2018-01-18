Telefonda ablasından helallik isteyip, sır oldu (2)

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTIAdana'da kayıp olan Yahya Han Doğan'ı arama çalışmaları devam ediyor. Su altı polisinin Çatalan Köprüsü altında arama çalışmaları sürerken, Doğan'ın olabileceği düşünülen bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Köprü girişindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olay günü suya bir cismin düştüğü görüldü. Uzak görüntü olması nedeniyle düşenin Doğan mı yoksa başka bir şey mi olduğu araştırılıyor.