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Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 06:39 | Son Güncelleme

İhanetten şüphelenen koca, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan casus yazılım yükledi. ‘Sesli delil’leri mahkemeye sunan kocanın boşanma talebi kabul edildi. Tazminata mahkum edilen kadın ses kayıtları için “Hukuka aykırı” diye itiraz etti ancak Yargıtay kararı onadı.

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Casus yazılımlı ihanet davasına konu olay, 2015’te Aydın Söke’de yaşandı. Aldatıldığından kuşkulanan öğretmen koca, hemşire karısının telefonuna casus yazılım yükledi. Bu yazılım sayesinde ortam dinleme cihazına dönüşen telefon üzerinden kadının tüm konuşmaları kaydetti. Bu kayıtlar arasında, kadının işyerinde bir arkadaşıyla yaşadığı cinsel birlikteliğe ilişkin sesler de yer aldı. Kayıtları dosyasına ekleyen koca, boşanma davası açtı. Kadın da şiddet gördüğünü ve evden kovulduğunu savunarak karşı boşanma davası açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava, Söke 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde (aile mahkemesi sıfatıyla) görüldü. Koca “Eşim beni aldattı. Boşanmayı, uygun bir miktar tazminata mahkûm edilmesini ve çocuğun velayetinin de bana verilmesini istiyorum” dedi. Davalı kadın ise davanın reddini talep etti: “Fiziki şiddet uyguladı, evden kovdu, hakaret etti. Ayrıca evlilik yükümlülüklerini yerini getirmiyordu. Benim boşanma talebim kabul edilsin, tazminata da hükmedilsin.”

MAHKEME: ZİNA SABİT

İki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, ‘zina’ eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, hemşire eşi 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Hemşire olan kadının gece vardiyasına kaldığına dikkat çeken mahkeme, ilkokul çağındaki çocuğun velayetini de öğretmen babaya verdi. ‘Ses kaydının delil olup olmayacağının uyuşmazlık konusu’ olduğuna vurgu yapan yerel mahkeme, karar gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp aile yaşamı alanıdır. Sadakatten kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez.”

‘DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE İSPATLIYOR’

Kadın, “Deliller hukuka aykırı” diyerek temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise talebi reddetti. Mahkeme kararını onayan daire kararında, “Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu...” denildi.

‘KISA SÜREDE YÜKLENEBİLİR’

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, casus yazılıma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tür yazılımlar internetten kolayca edinilebiliyor. Sonra sadece hedef cihazı kısa süreliğine elinize almanız yeterli. Programı kısa sürede hedef cihaza yükleyebiliyorsunuz. Gönderilen bir link vasıtasıyla programları yüklemek de son derece mümkün.”

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Anahtar Kelimeler:
boşanma davası Casus Yazılım aldatma

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
işte adalet kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez bu yasalaşsın hem aldatacaksın hemde ispat eden eşin yaptığınada hukuka aykırı diyeceksin senin yaptığında aile hukukuna aykırı zaten hatta çocuk ve erkek için ömür boyu nafaka ödemesine mahkum edilseydi erkek takip etmese yaptığı bu iğrençliği nasıl ispatlayacaktı sonra hukuktan bahsediyorsunuz bu özel hakkı ihlal etmez kadın zaten aile içindeki özel hayatın sadakat kurallarını ihlal etmiş zaten kadına az bile ceza verilmiş
Helal olsun o hakime işte adalet bu haklıysa haklı, haksızsa haksız kim ona göre karar verilmeli kadın diye hep tolerans ona gösterilmemeli. Kadın nöbette sevgilisi ile seks yaparken o çocuğa kim bakacak çok doğru bi karar ödesin 20 bini aklı başına gelsin...
kadın daha itiraz ediyo sevmiyosan boşan neden evli kalıyosun boşan kime verirsen ver kalbini :)
bravo adam işi iyi halletmiş.
tamam dinleme hukuka aykırı kanunda bunun yeri ayrı olması gerek ama sonuçta ortada bir suç var ve bu tarz programlar olmasa bu adam aldatıldığını nerden bulucak.aslında böyle delillerden sonra bu tarz programları kullanalarda hukuka aykırılıktan dava açılması gerek ama bu tarz davaları etkilememesi gerek.
mantıklı bunu delil olarak kabul et gereğini yap sonra bunu kullanmak ta suçtur diyerek onunda davasını bilahare gör ortada vaka var kesin ama bu cihazı kullanmak suçtur diyerek durumu görmezden gelmek ayrı bir abukluk zaten kravat taktı diye iyi hal indirimi uygulayan bir kurumun vereceği kararın sağlıklı olmasınada şaşarım
Kararı veren hakimlerin ellerinden opuyorum.
kadın hakları diye diye kadınlar çığrından çıktı. okadar törölans tanınıyorki kadınlara. onlarda hertürlü kullanıyor yasaları. bakın sıkışınca şiddet uyguladı filan diyor. hani kadına şiddete hayır diye haklı olarak propaganda yapılıyor ya işte kendini bilmez kadınlar bundan faydalanıyor. zina ise ülkemden suç olmaktan çıktı herkes istediği gibi aldatıyor. ne de olsa suç değil
Böyle bir sürü evli kalıp başkasıyla iş pişiren sayısızca sırf evli görünmek için çevresine ,adama da helal olsun yakalamış güzel bir fikirle kadınlarda nafaka ödesin artık ömür boyu nafaka olayı bitmesi gerek dinimizde 4 ay gerisi haram çünkü kadın boşandıkdan 4 ay sonra evlenebilir erkek 4 eş alabilir bakabilirse
Ben günümüzde şeriat dediğimiz sistemi uygulayacak maneviyata sahip ne devlet adamı ne de kanun adamı olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunun gibi durumlarda ibretlik cezalar verilmesi lazım arkadaş. Aşığı ile birlikte bu kadını kafese koyup teşhir edeceksin kırbaç ile döveceksin. Bunu erkek yapsa ona da aynısı. Evlisin ve hala zina yapiyorsun. Bir sürü bekar insan var onlar ne yapsın o zaman. Bu ülkede milli olan herşey sistemli şekilde yok edildi eskiden hiç yoksa bazı kırmızı çizgiler vardı
Sonuçta kadın işte yapmış çirkefliği sonra da üste çıkmaya çalışıyor kadınların en iyi yaptığı şeyler adama helal olsun ona una veren karıyı hemen yakalanış
Kadın tam bir aşifteymiş.
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