Telefonla çağırdığı kişiyi bıçakla öldürdü

Kahramanmaraş’ta bir kişi, telefon açıp çağırdığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç P. (34), telefonla aradığı Ferhat Bakıcı’yı (31) yanına çağırdı. Buluşan ikiliden Aytaç P., Ferhat Bakıcı ile tartışmaya başladı. Aytaç P. tarafından karın boşluğuna bıçak darbesi alan Ferhat Bakıcı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli Aytaç P., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Suçunu itiraf eden Aytaç P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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