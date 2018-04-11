Telefonla dolandırmak isterken yakalandılar

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde telefonla aradığı bir vatandaşı 30 bin dolar dolandırmak isteyen şüpheliler, polisin titiz takibi ile terminalde yakalandı.

Balıkesir’de telefonla aradığı bir vatandaşı ’adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran şüpheliler, polisin titiz takibi ile yakalandı. Edinilen bilgiye göre; şüpheli A. A., Bandırma’da yaşayan Ö.Ç.’yi telefonla arayarak kendini komiser olarak tanıttı. Ö.Ç.’ye adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen A.A. bankadan çekeceği 30 bin Doları şube önüne gelecek polis memuruna vermesini söyledi. Dolandırıldığını anlayan Ö.Ç.’nin bilgi vermesi üzerine çalışma başlatan Bandırma Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, hakkında aynı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A. A.’yı suçüstü yakalarken, diğer şüpheli A.A.’yı ister ilçe terminalinde gözaltına aldı.