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Telefonla eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Muhammet Uçar (45), eşini cep telefonuyla görüntülü aradıktan sonra iddiaya göre kendini asarak intihar etti.

Telefonla eşini görüntülü aradıktan sonra intihar etti

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Muhammet Uçar (45), eşini cep telefonuyla görüntülü aradıktan sonra iddiaya göre kendini asarak intihar etti.
Olay, İsabeyli Mahallesi'ndeki Futbol sahasının yanında bulunan zeytinlik alanda bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce ilk evliliğini yapan kahvehane işletmecisi Muhammet Uçar, iddiaya göre düğün yapmak aldığı borçları ödeyemeyerek bunalıma girdi. Eşiyle bu yüzden tartıştığı iddia edilen talihsiz adam daha sonra 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde ip ile zeytinlik bir alanda bulunan bir ağacın yanında eşini görüntülü olarak arayan Uçar, iddiaya göre eşine "Bu beni bu halde son görüşün, birazdan bu elimdeki iple kendimi asacağım" dedi.
Telefonu kapatan Muhammet Uçar daha sonra yanında getirdiği iple kendini ağaca astı. Ağabeyi eşini aradığı sırada yengesinin yanında olan Cumhur Uçar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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