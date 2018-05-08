Telefonla görüşüyor gibi yapıp polisten kaçtı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin sürücüsü, telefonla görüşüyormuş gibi yapıp biraz uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Turgutlu'da devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi ekipleri, bir motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Polis, sürücüden evrak istedi. Sürücü evrak gösteremeyince polis, motosikletin selesini kaldırıp arama yapmak istedi. Bu sırada telefonla görüşüyormuş gibi yapan motosiklet sürücüsü biraz uzaklaştıktan sonra koşarak köşeyi dönüp, izini kaybettirdi. Polis, şasi numarasından motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Bunun üzerine motosiklete el konuldu.
Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, görüntülerden de yararlanarak, çalıntı motosikletin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
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