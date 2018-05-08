Telefonla görüşüyor gibi yapıp polisten kaçtı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurup, evraklarını sordu. Ancak evraklarını gösteremeyen sürücü telefonla görüşüyormuş gibi yapıp biraz uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis çalıntı olduğu belirlenen motosikletin kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi ekipleri, bir otomobilden şüphenip, durdurdu. Sürücüden evraklarını göstermesi istendi. Ancak sürücünün evraklarını gösterememesi üzerine polis, motosikletin selesini kaldırıp arama yapmak istedi. Bu sırada telefonla görüşüyormuş gibi yapan motosiklet sürücüsü biraz uzaklaştıktan sonra koşarak köşeyi dönüp, izini kaybettirdi. Polis, şase numarasından motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Bunun üzerine motosiklete el konuldu. Olay anı, yakındaki bir yerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, görüntülerden de yararlanarak, çalıntı motosikletin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

