Telefonla görüşüyor gibi yapıp polisten kaçtı

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurup, evraklarını sordu. Ancak evraklarını gösteremeyen sürücü telefonla görüşüyormuş gibi yapıp biraz uzaklaştıktan sonra koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis çalıntı olduğu belirlenen motosikletin kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi ekipleri, bir otomobilden şüphenip, durdurdu. Sürücüden evraklarını göstermesi istendi. Ancak sürücünün evraklarını gösterememesi üzerine polis, motosikletin selesini kaldırıp arama yapmak istedi. Bu sırada telefonla görüşüyormuş gibi yapan motosiklet sürücüsü biraz uzaklaştıktan sonra koşarak köşeyi dönüp, izini kaybettirdi. Polis, şase numarasından motosikletin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Bunun üzerine motosiklete el konuldu. Olay anı, yakındaki bir yerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, görüntülerden de yararlanarak, çalıntı motosikletin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum