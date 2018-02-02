Telefonları değişdokuş yaptı kameraya yakalandı

Gökhan CEYLAN- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde cep telefonu almak için bir mağazaya gelen Ercan E., satıcının bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanında getirdiği sahte cep telefonunu, 6 bin 500 lira değerindeki aynı orijinal telefon ile değiştirdi.Olay, 4 gün önce Atatürk Mahallesi Meltem Sokak üzerindeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Öğle saatlerinde mağazaya gelen ve adının Ercan E. olduğunu belirten kişi, akıllı cep telefonu almak istediğini söyledi. Mağazada çalışan Hakan Çelik de bunun üzerine müşteriye 6 bin 500 lira değerinde bir cep telefonu gösterdi. Bir süre cep telefonunu inceleyen Ercan E. bu telefonu alacağını söyleyerek 70 lira kapora verip incelemek için faturasını istedi. İhsan Çelik faturanın fotokopisini çekmek için dükkânın arkasına gittiğinde, Ercan E. de aynı model ve renkte üzerinde bulunan sahte telefon ile orijinalini değiştirdi. Orijinal telefonu cebine koyan Ercan E. daha sonra bir yere gidip geleceğini söyleyerek mağazadan ayrıldı.Şüpheli mağazadan ayrıldıktan sonra telefonu inceleyen Hakan Çelik, kutudaki telefonun sahte olduğunu fark etti. Çelik daha sonra dışarı çıkarak şüpheliyi aradı ancak bulamadı. Hakan Çelik polise giderek şikayetçi olurken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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