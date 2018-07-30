Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar

Alınan bilgiye göre, Hakan Taşdelen idaresindeki 06 JT 280 plakalı otomobil, Karasu-Adapazarı Karayolu Söğütlü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 15 metre aşağısındaki tarlaya devrildi. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazayı gören çevredekiler, yardım etmek amacıyla otomobilin yanına geldi. Sürücüsünün araçta olmadığını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla Taşdemir'i aramaya başladı.
Yaralı sürücüyü aracın yaklaşık 15 metre uzağında bulan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hakan Taşdemir'i Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Taşdemir'in "Nişanlım" dediğini duyanlar, olay yerinde bir kişinini daha olduğunu düşünerek tekrar arama yaptı. Daha sonra yaralının yakınlarına ulaşan vatandaşlar, Hakan Taşdemir'in nişanlısını Karasu'daki evine bıraktığı Adapazarı'na dönerken kaza yaptığını öğrenince aramayı sonlandırdı.
(AA)
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