Telefonlarında terörist fotoğrafları bulunan İranlı şahıslardan biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı

Eskişehir’de terör örgütü ile bağlantılı olduklarını iddiası ile yargılanan İran uyruklu 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ile savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen şahıslardan Shores S. tutuklanırken, ev arkadaşı Erfan A. ise savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.