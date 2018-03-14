Televizyon çalan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da bir ikametten televizyon çalarak yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesinde bulunan bir ikametin pencerelerini zorlayarak açan ve daha sonra ev içerisinde 106 ekran televizyon çalan E.K’nin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde E.K., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alına şahıs emniyette tamamlanan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan tutuklanan E.K’nin, 3 farklı hırsızlık, 1 adet uyuşturucu, 1 adet belgede sahtecilik olaylarından sabıkasının olduğu öğrenildi.