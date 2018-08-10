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Televizyon hırsızı kameradan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 evden hırsızlık yapan cezaevi firarisi D.Ö.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 10 evden hırsızlık yapan cezaevi firarisi D.Ö. (43) polis ekiplerince yakalandı. D.Ö.'nün son işinde, çaldığı televizyonla bir taksiye binerek uzaklaştığı görüldü. Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 10 eve kapılarını ve pencere camlarını kırarak giren D.Ö., son işinde televizyon ve kıyafetleri alarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu kimliği teşhis edilen D.Ö., Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bir yakınının evinde yakalandı. D.Ö.'nün çaldığı eşyaların bir bölümü, adreste bulundu. Bulunan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, çalınan diğer eşyaların ise şüpheli tarafından satıldığı tespit edildi. 10 hırsızlık suçundan kaydı bulunan D.Ö.'nün hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin rahat tavırları ve çaldığı televizyonla taksiye binip uzaklaşması dikkati çekti. D.Ö., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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