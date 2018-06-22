HABER

Televizyon patladı, ev küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

KARAMAN'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Televizyon patladı, ev küle döndü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında mutfakta kahvaltı yapan aile, evden kaçarak canını zor kurtardı.
Olay, saat 08.50 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak'ta Osman Uyucu'ya ait evde meydana geldi. Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada solanda duvara montajlanmış televizyonda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede evi sardı. Mutfağa ulaşan dumanlarla yangını fark eden Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden kaçıp, itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Televizyon patladı, ev küle döndüTelevizyon patladı, ev küle döndüTelevizyon patladı, ev küle döndüTelevizyon patladı, ev küle döndü

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Kız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştümKız arkadaşını öldüren sanık: 1 hafta öncesinden düşünmüştüm
Cinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldıCinayet sanığı kuzen: Tüfek yere düşüp ateş aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.