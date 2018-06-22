Televizyon patladı, ev küle döndü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında mutfakta kahvaltı yapan aile, evden kaçarak canını zor kurtardı. Olay, saat 08.50 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak'ta Osman Uyucu'ya ait evde meydana geldi. Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada solanda duvara montajlanmış televizyonda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede evi sardı. Mutfağa ulaşan dumanlarla yangını fark eden Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden kaçıp, itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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