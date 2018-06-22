HABER

Televizyon patladı, ev küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında mutfakta kahvaltı yapan aile, evden kaçarak canını zor kurtardı. Olay, saat 08.50 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 117 Sokak'ta Osman Uyucu'ya ait evde meydana geldi. Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte mutfakta kahvaltı yaptığı sırada solanda duvara montajlanmış televizyonda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler kısa sürede evi sardı. Mutfağa ulaşan dumanlarla yangını fark eden Osman Uyucu, eşi ve çocuklarıyla birlikte evden kaçıp, itfaiyeye haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Terme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralıTerme'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
11 kişinin yaralandığı çocukların torpil patlama kavgasına 5 kişi tutuklandı11 kişinin yaralandığı çocukların torpil patlama kavgasına 5 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.