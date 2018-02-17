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Televizyon programında anlattıklarıyla cinayet çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 17:37 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işadamı Sabri Altunbaş’ın gözaltına alınan katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Sultangazi’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen işadamı Sabri Altunbaş’ın gözaltına alınan katil zanlısı, adliyeye sevk edildi. Cinayetin bir televizyon programında yapılan itirafla çözüldüğü öğrenildi.
Sultangazi Sultançiftliği’nde 21 Ocak Pazar günü evinin önünde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan işadamı Sabri Altunbaş (41), hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Altunbaş’ın ölümüyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri inceleme başlattı. Soruşturma sürdüğü sırada kayıp olan Safiye Ü.’nün ailesi, bir televizyon programına katıldı.

Televizyon programındaki itiraflar cinayeti çözdü
Burada ortaya çıkan Safiye Ü.’nün ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri cinayeti de çözdü. Safiye Ü. katıldığı programda, eşinin Altunbaş’ı öldürmüş olabileceğini söyledi. Dedektifler, Safiye Ü.’nün yakınlarının da ifadesine başvurarak öldürülen Altunbaş’ın, Safiye Ü. ile ilişkisi olduğu belirledi. Bunun üzerine Safiye Ü.’nün eşi Arif Ü.’nün Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir köyde saklandığının belirlenmesi üzerine köye operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan Arif Ü. İstanbul’a getirilerek sorgulandı. İfadesindeki Altunbaş’ı öldürdüğünü itiraf ettiği eden Arif Ü. işlemlerinin tamamlanmasının ardından kardeşi Recep Ü. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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