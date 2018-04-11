Tellere takılan sığırcık itfaiyeciler tarafından kurtarıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde elektrik tellerine takılan bir sığırcık, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında elektrik tellerine takılarak mahsur kalan kuş olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Cami Mahallesi’ndeki bir binanın çatısının hemen altında tellere takılıp sallanan kuş için merdiven açıldı. Merdivenle kuşun yanına ulaşan Eğirdir Belediyesi itfaiye görevlisi, yanındaki bıçak ile teli keserek kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye görevlisi tarafından bırakılan kuş gözden kayboldu.
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