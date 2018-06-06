HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 05:40 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu yan yol Bağcılar mevkiinde kamyon devrildi. Devrilen kamyonda bulunan su damacanaları yola savruldu.

Kaza, 02.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yol Bağcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 34 UT 2191 plakalı kamyon devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasada bulunan su damacanaları yola savruldu.

Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan çekici ile kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola savrulan damacanalar ise yol kenarına alındı. Damacanalar olay yerine getirilen başka bir kamyon ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldüKavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar TEM kamyon

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.