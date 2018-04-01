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TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 08:29 | Son Güncelleme

TEM Otoyolunda seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları yaptı.

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Otoyolda seyir halinde bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 34 UR 0163 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı.

otobus-kaza

Yaralı polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen meslektaşları yaptı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

tem-kaza

Kaza yerinden ilk görüntü, trafik kameralarına işte böyle yansımıştı:

Çevik kuvvet aracı kaza yaptı-1

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
pazar sabahı millet pikniğe onlar Maçlar için beklemeye bunların hakkı ödenmez Allah yrdımcı olsun
Allah Türk Polisini Korusun.
Allah korumuş ucuz atlatmışlar geçmiş olsun
başlıkla haber içeriği çok farklı Yarı var diyorsunuz başlıkta çok feci kaza ???????????
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