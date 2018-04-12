HABER

TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. Sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 14:26 | Son Güncelleme

IHAAW141931-ASA/12-04-2018 - TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. 12.04.2018 14:19:31 TSI NNNN

IHAAW141931-ASA/12-04-2018

- TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. Sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

12.04.2018 14:19:31 TSI
NNNN

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Küçük kızdan kan donduran itirafKüçük kızdan kan donduran itiraf
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakim köye böyle geldi

Hakim köye böyle geldi

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.