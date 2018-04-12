IHAAW141931-ASA/12-04-2018
- TEM Otoyolu hal bağlantı yolunda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı. Sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
12.04.2018 14:19:31 TSI
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