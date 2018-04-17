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TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

IHAAW101454-ASA/17-04-2018 - TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 17.04.2018 10:14:54 TSI NNNN

IHAAW101454-ASA/17-04-2018

- TEM otoyolunda çok sayıda aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. TEM otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı. Kazada yaralananlar hastanelere sevk edildi

17.04.2018 10:14:54 TSI
NNNN

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