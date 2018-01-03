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TEM Otoyolu'nda kamyon yangını

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 23:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TEM Ototyolu'nda seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonu söndürdü.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri kantar çıkışında saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki bir kargo şirketine ait 34 JNH 84 plakalı kamyonun sürücüsü Hasan Demirtaş, motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Demeritaş, kamyonu durdurarak sigorta kutusunu kontrol etti. Bu sırada kamyon alev alınca Demirtaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonun kupası kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Hasan Demirtaş, "Duman çıkınca durdum yolun kenarında kontrol etmeye başladım. Kontrol ederken sigorta kutusunu açınca alev sardı. Yangın söndürücüyü çıkardım, o da bir işe yaramadı. Tek başımaydım, zaten tek çalışıyoruz. Samandra'dan Esenyurt'a gidiyorum." dedi.

(FOTOĞRAF)

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