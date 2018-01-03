TEM Otoyolu'nda kamyon yangını

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TEM Ototyolu'nda seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonu söndürdü.
TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri kantar çıkışında saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki bir kargo şirketine ait 34 JNH 84 plakalı kamyonun sürücüsü Hasan Demirtaş, motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Demeritaş, kamyonu durdurarak sigorta kutusunu kontrol etti. Bu sırada kamyon alev alınca Demirtaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonun kupası kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Hasan Demirtaş, "Duman çıkınca durdum yolun kenarında kontrol etmeye başladım. Kontrol ederken sigorta kutusunu açınca alev sardı. Yangın söndürücüyü çıkardım, o da bir işe yaramadı. Tek başımaydım, zaten tek çalışıyoruz. Samandra'dan Esenyurt'a gidiyorum." dedi.
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
İsrail'den infial yaratacak adım!
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum