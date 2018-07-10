TEM Otoyolu'nda trafik kazası: yaralılar var (1)

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.



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