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TEM Otoyolu'nda trafik kazası: yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Seyrantepe-Hasdal yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken Hasdal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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