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TEM Otoyolu'nda yürekleri ağza getiren kaza! O anlar böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 4 saat önce

TEM Otoyolu Etiler mevkiinde seyir halinde olan minibüsün sıkıştırıp çarptığı araç, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kaza, geçtiğimiz 25 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinde TEM Otoyolu Etiler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan hafif ticari araç ile minibüs birbirlerini sollamak istedi. Hafif ticari aracın kendisini sollamasına izin vermeyen minibüs şoförü ise onu bariyerlere sıkıştırarak çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan araç önce bariyerlere ardından da seyir halinde olan kapalı kasa bir kamyonete çarptı. Kaza sonrası aracı sıkıştıran minibüsün şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Öte yandan diğer araçların kazayı fark ederek durması faciayı engelledi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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MİNİBÜS HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari araç ile minibüs birbirlerini sollamak istiyor. Ancak araç, minibüsün kendisini sollamasına izin vermiyor. Bunun üzerine minibüs aracı bariyerlere sıkıştırarak çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıyor. Bariyerlere çarptıktan sonra araç seyir halinde olan bir kapalı kasa kamyonete çarpıyor. Minibüs şoförü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Etiler trafik kazası TEM

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Suç bunlarda değil, bu sokak çocuklarının trafikte her türlü eşkiyalık yapmalarına göz yuman ve görmezden gelen trafik polislerinde. Bu sabah en az 7-8 tane dolmuş şöförüne" Allah belanı versin" dedim. Sanki sadece ben görüyorum bu mahlukları. Devlet hiç görmüyor.
Bu kesinlikle cinayete teşebbüstür.Cezasının da ona göre verilmesi gerekir.Orada o süratte zincirleme bir kazaya sebep olsa kim bilir kaç kişi canından olabilirdi.
MAALESEF YOLLAR İT KOPUK DOLDU...
derhal yakalanmalı.
En az 20 yıl yatmalı bu adam! Aksi halde sıkıştıran adam onu dışarıda gebertebilir haklı olarak!
boyle cezasiz bir ulkede az bile olay oluyor adam cinayete tesebbus hareket yapiyor ama trafik kazasi sozun bittigi yer adamin arabada cocugu esi annesi bbabasi olsay olse napcak cek silahi vur hadi bakalim katil oldun adalet dedigin cilet gibi olacak acitmiyacak ama kalici olacak
Trafik polisi ne yapar arkadaşlar. Bu durumu sanırım hiç bir yetkili göremedi.
@fatihaydogdu741 kameradan yakalarlar. 100 tane şahit var birisi plaka falan almıştır.
Bu servis şöforlerinden tehlikeli araç kullanan yok her hareketleri suç
diğer güvenlik kameraları incelenip yakalansin pic o bariyerlere çarpan araçta aile olsaydı çoluk çocuk olsaydı ne olacaktı Allah korusun
Tahminim o aracın sürücüsü bu minübuscü serseriye yol vermemiş ve katil ruhlu manyak kuş kadar beyniyle aklı sıra ceza vermiştir.Sokakta yürüyen kıza tokat atan manyak,trafikte katil ruhlu insanlar aramızda.Lütfen sevgili devletim kötüye karşı kötü ol.Bizi bu yaratıklardan koru.Bu minübus şoförü kamera kaydı olduğuna göre kolaylıkla yakalanacak .Bu adama ibretlik bir ceza verilmeli.Sadece trafikten değil toplum içine çıkmaktan da men edilmeli ki diğer manyaklar suç işlemeden önce bir daha düşünsünler.
tayypiin dindar ve kindarları iş başında....
18 sn' den sonrasını neden izledik anlayamadım
atacan iceri 20 yıl.trafiğe yaya bile cıkarmayacan hödüğü
zaten minibüs şöforleri ehliyeti olmayan önceden içerde yatmış sabıka kayıtlı insan müsvetteleri. polisler bunlara ceza yazmaktan bıkmış akıllanmıyorki bunları madene atıp karın tokluğuna çalıştırmak tek çözüm
Memlekette ne kadar böyle araç varsa %90 nı sirket araçı Adam aksam yatmıyor sabahta kalkmıyor 10.15 dakkika erken kalksa bunları yapmaya gerek yok sabah kalkmaz arkadas kendinçe iyi söfördür bizcede iyi bir ÖKÜZDÜR çünkü Trafikte kural tanımaz kırmızda gecer milletin üzerine araç sürer sag sol fark etmez araç sollar direk önüne direksiyon kırar tabi biz bu öküzleri yolda iyi bildigimiz için macbur yavaslıyoruz yada yol veriyoruz tabi O öküz için bak nasıl söförüm nasıl bana yol veriyorlar diye egosunu tatmın ediyor Anasının bacısının ellerinden öpmüyende kalmıyor anlıyan anladı son kelimeyi
Dolmuşlara binmeyin kardeşim iflas etsin haysiyetsizler...her şeye şikayet ederiz ama kendi paramızla besleriz
FETODAN POLİS KALMADI Kİ YOLLARDA TRAFİK POLİSİ YOK MİLLET KAFASINA GÖRE YANLIYA YANLIYA GİDİYOR BUNLARA AĞIR CEZA GELMELİ
İstanbul da herhangi bu şekil 300-400 km yol yapana gazilik verilir. Eskortluk gezenlere bildirilir. Trafiğe çıkacaklarını zaman 2 saat önce yollar kapattıranlar bilsin istedim.
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