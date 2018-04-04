TEM Şube Müdürlüğünden din görevlilerine konferans

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu, din görevlilerine yönelik konferans verdi.
Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunca, “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz” isimli proje hazırlandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliği ile din görevlilerine “Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi” kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi.
Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda yaklaşık 450 personelin katıldığı konferansta, din görevlilerinin çalışmaları sırasında terörle mücadele yaklaşımını da göz önünde bulundurmalarının terörle mücadeleye büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Ayrıca konferansta, din görevlilerine terör örgütlerinin din ve dini inançları istismar ederek eleman temin etme yöntemleri, istismar konusu edilen dini kural ve inanışlara yönelik başta gençler olmak üzere halkın doğru bilgilendirilmesi ve terör örgütlerinin faaliyet ve söylemlerine karşı bilinçlendirilmesinin önemi anlatıldı. Din görevlilerine, terör örgütlerinin olumsuz propagandalarının engellenme metotlarından da örnekler verildi.
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