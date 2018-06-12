TEM'de 5 araç çarpıştı, yol yarım saat ulaşıma kapandı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, Ankara istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
Kaza saat 18.15 sıralarında, TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde 4 otomobil ile 1 cip çarpıştı. Araçlar hasar görürken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yol yarım saat ulaşıma kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin araçları yol kenarında almasıyla yol ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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