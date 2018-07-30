TEM'de araç yangını

Erhan TEKTEN-İSTANBUL,(DHA)
TEM otoyolunda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Metris sapağı Gaziosmanpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.
FOTOĞRAFLI
Orta Doğu'da sular ısınıyor! 'Aciz ve güçsüzsünüz, savaşamazsınız!'
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama
Cinsel içerikli köy isimleri parlamentoyu karıştırdı
Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!
'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum