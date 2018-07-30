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TEM'de araç yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Erhan TEKTEN-İSTANBUL,(DHA)

TEM otoyolunda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 15.00 sıralarında TEM otoyolu Metris sapağı Gaziosmanpaşa istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç tamamen kullanılamaz hale geldi.Yangın nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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