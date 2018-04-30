TEM'de cam yüklü TIR devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, TEM yolunda cam yüklü TIR aydınlatma direğine çarptı. Yola dökülen camlar tuzla buz olurken, sürücü yaralandı.
Kaza öğleden sonra, TEM yolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Beycan Gülle yönetimindeki 34 RD 6274 plakalı cam yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girerek aydınlatma direğine çarptı. TIR'da yüklü olan camlar yola dökülerek tuzla buz oldu. TIR sürücüsü Beycan Gülle kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülle tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri camları temizlemek için yolun İstanbul yönünün 2 şeridini bir süre trafiğe kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum