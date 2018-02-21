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TEM’de çöp kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:31 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Hadımköy mev’kii’nde devrilen çöp kamyonu nedeniyle trafik uzun süre durma noktasına gelirken kazada 2 kişi yaralandı.Kaza saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Hadımköy Mevkii’nde meydana geldi.

TEM’de çöp kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Hadımköy mev’kii’nde devrilen çöp kamyonu nedeniyle trafik uzun süre durma noktasına gelirken kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Hadımköy Mevkii’nde meydana geldi. İddiaya göre bir anda hakimiyetini kaybeden içi çöp dolu kamyonun sürücüsü bir anda hakimiyetini kaybetti. Kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği kazada araç içinde bulunan 2 işçi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonra otoyolda trafik bir müddet durdu. Olay yerine sevk edilen ekipler yaklaşık 1 saatlik kumlama ve vinç çalışması sonrası kazayı bulunduğu yerden kaldırırken, kamyonetin üzerine çıkan bariyerler oksijen kaynağı ile kesildi. Çöp kamyonun kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü.

TEM’de çöp kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

TEM’de çöp kamyonu devrildi, trafik kilitlendi

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