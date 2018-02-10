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TEM'de gece trafiğini kilitleyen kaza

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Ahmet KONANÇ / İSTANBUL (DHA) TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı kaza, İstanbul trafiğinde Edirne istikametinde bir süre yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kaza; bu gece saat 23:15 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevki Edirne istikametinde orta şeritte meydana gelen zincirleme kazaya 5 aracın karıştığı görüldü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların sürücüleri de kaza tutanaklarını kendi aralarında tuttu. Bu sırada Edirne istikametinde araç yoğunluğu oluştu ve İstanbul'un gece trafiği bir süre olumsuz etkilendi.

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