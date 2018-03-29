TEM’de kamyon devrildi: 1 yaralı

Tem Otoyolu İzmit geçişinde sürücüsünün aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza 23.30 sularında TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü girişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Hüseyin Y. İdaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bariyerleri aştı. Bariyerleri aşan kamyon yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarında bulunan ağaçlık alana devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı
Kazaya karışan kamyon olay yerinden vinç kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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