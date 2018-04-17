TEM’de motosikletli kamyonete çarptı : 1 ölü

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde arızadan dolayı emniyet şeridine park eden kamyoneti görmeyen motosikletli aracın altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybederken meraklı sürücüler nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Eyüp mevkiinde Akşemsettin Viyadüğü üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GNS 83 plakalı kamyonetin sürücüsü aracın lastiğinin patlaması üzerine kamyoneti emniyet şeridine çekerek yardım çağırmaya gitti. Dakikalar sonra park eden kamyoneti ve arkasındaki dubayı görmeyen 34 JHN 76 plakalı motosikletin sürücüsü emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle başındaki kask çıkan 29 yaşındaki Ulaş Altınkara, ağır yaralandı.

Seyir halindeki araç şoförlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Altınkara’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Altınkara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören meraklı araç sürücüleri nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet şeridinde meydana gelen kaza otoyolun akışını engellemezken, kazaya bakmak için yavaşlayan araç sürücüleri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Çekicilerin araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.