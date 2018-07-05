TEM'de otomobilin çarptığı bir kişi öldü (1)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kişi orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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