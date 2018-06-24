HABER

TEM'de otomobilin çarptığı kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

ESENLER Tekstilkent mevkii TEM otoyolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Yılmaz Demir yönetimindeki 34 JEJ 50 plakalı otomobil çarptı.

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) ESENLER Tekstilkent mevkii TEM otoyolu Edirne istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, Yılmaz Demir yönetimindeki 34 JEJ 50 plakalı otomobil çarptı. TEM otoyolu Tekstilkent sapağında meydana gelen kazada, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre uzağa fırlayan kişi, hayatını kaybetti. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis sürücü Demir'i gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Çalışmaların ardından üzerinden çıkmayan bir erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan partiÜnlü isimleri buluşturan parti
Antalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlikAntalya'da çuvalların taşınması sırasında gerginlik
Fotoğraflar // TEM'de otomobilin çarptığı kişi öldüFotoğraflar // TEM'de otomobilin çarptığı kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Muharrem İnce'nin köyünde kim kazandı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Oyunu kullanmaya giderken kalp krizi geçirip öldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.