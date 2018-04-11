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TEM'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

BOLU’da, TEM Otoyolu'nda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atan otomobildeki Mehmet Dede (54) öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM Otoyolu'nda orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra taklalar atan otomobildeki Mehmet Dede (54) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Batı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mahmut Dede idaresindeki 34 BDP 143 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 50 metre refüjde ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarpıp taklalar atarak devrildi. Kazada, Mehmet Dede olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mahmut Dede, Mevlüt Dede, Halil Dede ve Hanım Muratoğlu ise yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Mehmet Dede'nin cenazesi morga ise kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAK, MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU

Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kazaya bakan bir TIR sürüsü ile otomobil sürücüsünün araçları çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

EKMEK HASSASİYETİ

Bu arada, yaralılara yardım etmek için duran bir kadın da yola saçılan ekmekleri toplayarak yol kenarındaki yeşil alana koydu.

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