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TEM’de zincirleme kaza trafiği kilitledi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin TEM Otoyolu Korutepe tünellerinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza yapan araçların yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.Kaza, 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe mevkii Korutepe tünellerinde, İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin TEM Otoyolu Korutepe tünellerinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza yapan araçların yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi.
Kaza, 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Gültepe mevkii Korutepe tünellerinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Avcılar idaresindeki 35 HGJ 16 plakalı tır, önündeki aracın yavaşlaması sonucunda durdu. Tırın durduğunu gören Abdurrahman Özdemir idaresindeki 34 HA 8268 plakalı tanker de yavaşlayarak durdu. İki aracın durduğunu geç fark eden Murat Kısa idaresindeki 41 R 8692 plakalı kamyon da duramayarak boş tankere, tanker de önündeki tıra çarptı. Sonradan gelen 2 tırın daha duramayarak karıştığı 5 araçlı kazada Murat Kısa hafif şekilde yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarılan yaralı sürücü Murat Kısa, ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada Korutepe tünellerinin İstanbul istikametini kapatan kazalı araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bir süre geçişlerin durduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesi sonrasında trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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