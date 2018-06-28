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TEM'de zincirleme kaza, yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 12:08 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolu Gültepe Tüneli'nde TIR, otobüs, kamyonet ve tanker çarpıştı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolu Gültepe Tüneli'nde TIR, otobüs, kamyonet ve tanker çarpıştı. Zincirleme kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, TEM yolu İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu İzmit Gültepe Tüneli'nde meydana geldi. Tünelin içindeki bakım çalışması nedeniyle tek şeridin ulaşıma açık olduğu yolda, yoğunluk nedeniyle yavaşlayan Mehmet Akif Poyraz yönetimindeki 34 BCT 548 plakalı yolcu otobüsüne, Hulusi Güntekin'in kullandığı 38 DN 362 plakalı TIR arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öne doğru giden otobüs, Engin Ölmez yönetimindeki 06 DAS 22 plakalı kamyonete, kamyonet ise Mustafa Uzunoğlu'nun kullandığı 14 FM 600 plakalı çimento yüklü tankere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Engin Ölmez'in çıkarılması için sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Kısa sürede araçtan çıkarılan sürücü Ölmez, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle tek şeridi kapalı olan yol, trafiğe tamamen kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol, yaklaşık 1 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı. Yolcu otobüsüyle Samsun'dan İstanbul'a giden 20 yolcu ise başka otobüsle yola devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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