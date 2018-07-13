- TEM'deki araç yangını trafiği kilitledi

Özgür EREN -Hakan KAYA/ İSTANBUL, (DHA) TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bir otomobil alev alev yandı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ilerleyen Necati Akgüç yönetimindeki 34 ZV 9020 plakalı otomobil saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Necati Akgüç ve eşi Güler Akgüç araçtan dışarı çıkarken o sırada emniyet şeridinde aracını tamir eden bir kişi yangın tüpü ile ilk müdahalede bulundu. Ancak alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü Necati Akgüç, "Aracı sol şeritten emniyet şeridine alıncaya kadar kaput yanmaya başladı. Kaputu açar açmaz alev yüzüme vurdu. Arkadaşlar sağ olsun bize yardımcı olmaya çalıştı, olan oldu. Cam patlamasa araçtan çıkamıyorduk. Her şey bir anda oldu. Mala geldi, cana gelmesin" diye konuştu.
Araçlarının yanışını üzgün bakışlar ile izleyen çift bir süre olayın şokunu üzerlerinden atamadılar. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
(FOTOĞRAF)
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