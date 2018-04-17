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TEM’deki kazada valinin ve kaymakamların eşleri yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda bir minibüs ile tır çarpıştı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu’nda bir minibüs ile tır çarpıştı. Kazada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri yaralandı.
TEM Otoyolu’nda 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile tırın karıştığı kazada, iki araç yolun ortasındaki boşluğa düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsün içinde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy ile kaymakamların eşlerinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı Hülya Aksoy ile kaymakam eşleri hastanelere sevk edildi. Kaymakamlar ise Fatih Devlet Hastanesine gelerek bilgi aldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da bölgeye hareket etti. Araçta sıkışan bazı yaralıları itfaiye ekipleri operasyon ile kurtardı.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza sebebiyle uzun süre kapalı kaldı. Trafikte yaklaşık 20 kilometre kuyruk oluştu.

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